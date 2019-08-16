特朗普發文針對　以色列禁2回教女眾議員入境

以色列周四（15日）決定禁止美國民主黨籍眾議員奧馬爾和特萊卜前來訪問，原因是兩人支持抵制以色列。美國總統特朗普早前提到，假如以色列允許兩人訪問該國，將會展現出極大軟弱。面對黨友被禁入境以色列，眾議院議長佩洛西表示傷心和非常失望。



以色列總理內塔尼亞胡稱，該國歡迎遊客，亦接受所有批評，但不會容許兩名支持抵制運動的美國議員入境。總理辦公室發聲明解釋，根據奧馬爾和特萊卜即將訪問約旦河西岸和耶路撒冷的行程，她們此行的目的明顯是在計劃加強抵制以色列，以及否定以國的合法性。以國副外長霍托維莉（Tzipi Hotovely）同日接受國內電台訪問提到，該國決定不讓奧馬爾和特萊卜按計劃到訪，乃遵循政策、拒絕讓主張抵制以色列的人入境。



對於黨友被禁踏足以色列，佩洛西形容有關做法「有損偉大的以色列尊嚴」。身為事件主角的奧馬爾則稱：「在總統特朗普的壓力，以色列總理內塔尼亞胡拒絕美國政府代表入境，這是一種冒犯。」她另提到，以色列是中東「唯一的民主國家」，有關決定侮辱民主價值，其回應令人不寒而慄。



特朗普早前在Twitter提到，以色列容許信奉回教的奧馬爾和特萊卜訪問等同示弱，因為她們討厭以色列和以色列人民。他又提到，無論說甚麼或做甚麼也無法改變對方想法，形容兩人令人丟臉。他上月曾經批評少數族裔女眾議員奧馬爾、特萊卜、奧卡西奧‧科迪斯、普斯利是「啟示錄女騎士」，形容她們是左翼怪人，破壞民主黨內部。