3周內第6次試射疑似短程導彈　朝拒與韓和談

東北亞局勢再次緊張，南韓聯合參謀本部周五（16日）表示，北韓於當地時間清晨時份向朝鮮半島東部海域發射兩枚疑似短程彈道導彈，是3周內第6次試射。南韓總統府青瓦台召開緊急會議討論事件。此前，北韓同日發文抨擊南韓總統文在寅厚顏無恥，直指在美韓軍演期間不會與南韓對話。



南韓軍方指，目前未知導彈的飛行數據，但相信是短程彈道導彈，由江原道東北部通川郡射向朝鮮半島東部海域，韓軍正分析相關數據及密切監察情況。日本政府表示，未發現有彈道導彈飛入領空及專屬經濟區。



北韓於第三次美朝峰會後，因不滿美韓舉行「19-2同盟」聯合軍演，多次試射新型戰術武器示威。南韓總統文在寅於周四（15日）的光復節揚言任內鞏固朝鮮半島無核化與和平機制，目標是2045年實現兩韓統一。



北韓和平統一委員會周五發聲明強硬表態，直指平壤無意與再與南韓對話，韓方想在美韓軍演期間與朝方對話是愚蠢。聲明斥文在寅是少見的厚顏無恥之人。



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