任正非：倫敦不會對華為說不　讚約翰遜果斷能幹

中國科技巨企華為創始人任正非周四（15日）接受英國天空電視台訪問時，揚言當英國要建立關鍵的5G基建設施，英國不會向華為說不。他又讚揚新任首相約翰遜「非常果斷」，是個「非常能幹的人」。



英國政府正考慮是否將華為的設備納入5G基建內，不過美國就警告包括英國在內的盟友，使用華為設備將面臨安全風險。任正非認為英國的決定「相當重要」。他說：「我注意到（約翰遜）上任的第3天，他便說英國應盡快推出5G網絡，我認為只要他們完成那些嚴謹的測試，並且以嚴肅態度對待這件事，他們就不會向我們說不。我想就算他們說不，那不會是跟我們說。」



他又在訪問中重申華為不會遵從中國政府任何希望華為安裝「後門」程式的要求，他說：「這不可能發生，沒有一個華為員工會做這種事，因為這代表華為自取滅亡。沒有消費者購買我們的產品的話，我們會破產。」他強調在美國開始狙擊華為後，自己沒有和中國領導層有任何接觸，因為「沒有需要」，否則會「掉進美國總統特朗普的陷阱」。



不過任正非承認美國政府將華為列入貿易黑名單，從而限制購買美國製造的零件後，對華為造成嚴重損害。他又談及女兒、華為副董事長孟晚舟的近況，指她情況良好，而且不認為這件事與中國扣押兩名加拿大公民有關。