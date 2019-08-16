新聞時序：朝試新型武器示威 斥韓增加戰爭危機
2019年08月16日 09:00
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北韓早前試射新型地對地彈道導彈。（互聯網）
第三次特金會後美朝關係起伏：
6月30日：
●特朗普與金正恩在板門店舉行第三次美朝峰會，雙方同意重啟無核化談判。
7月16日：
●北韓官媒警告美韓聯合軍演祉影響無核化談判，或考慮恢復核試及試射導彈。
7月23日：
●金正思視察即將部署東海的新建造潛艇。
7月25日：
●北韓試射2枚短程彈道導彈。
7月31日：
●北韓再試射2枚短程彈道導彈。
8月2日：
●北韓試射火箭炮。
8月5日：
●美韓「19-2同盟」聯合軍演開始。
8月6日：
●北韓發射2枚疑似短程彈道導彈，警告擬另謀出路。
8月10日：
●北韓試射2枚戰術地對地彈道導彈，同日批評南韓引入美製F-35隱形戰機等先進武器，增加半島的戰爭危機。
8月15日：
●南北韓光復節，南韓總統文在寅揚言任內鞏固朝鮮半島無核化與和平機制，目標是2045年實現兩韓統一。
8月16日：
●北韓試射2枚疑似短程彈道導彈，同日發文拒絕與南韓和談。
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