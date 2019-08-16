新聞時序：朝試新型武器示威　斥韓增加戰爭危機

第三次特金會後美朝關係起伏：



6月30日：

●特朗普與金正恩在板門店舉行第三次美朝峰會，雙方同意重啟無核化談判。



7月16日：

●北韓官媒警告美韓聯合軍演祉影響無核化談判，或考慮恢復核試及試射導彈。



7月23日：

●金正思視察即將部署東海的新建造潛艇。



7月25日：

●北韓試射2枚短程彈道導彈。



7月31日：

●北韓再試射2枚短程彈道導彈。



8月2日：

●北韓試射火箭炮。



8月5日：

●美韓「19-2同盟」聯合軍演開始。



8月6日：

●北韓發射2枚疑似短程彈道導彈，警告擬另謀出路。



8月10日：

●北韓試射2枚戰術地對地彈道導彈，同日批評南韓引入美製F-35隱形戰機等先進武器，增加半島的戰爭危機。



8月15日：

●南北韓光復節，南韓總統文在寅揚言任內鞏固朝鮮半島無核化與和平機制，目標是2045年實現兩韓統一。



8月16日：

●北韓試射2枚疑似短程彈道導彈，同日發文拒絕與南韓和談。



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