太平洋島國批減排不力　澳洲拒停煤礦開採

太平洋島國論壇周二至周五（13至16日）在大洋洲國家圖瓦盧舉行，討論應對氣候變化的舉措。澳洲總理莫里森在會上拒絕減少煤礦開採，要求鄰國尊重國家對產業的依賴，受到多個島國的批評。新西蘭總理阿德恩亦要求澳洲回應，鄰國對加強對抗氣候變化的要求。



與會國在論壇上討論共同宣言，多國認為應限制溫度上升不多於攝氏1.5度的工業革命前程度，並採取即時行動停止開採煤礦。受氣候變化及海平面上升影響的大平洋島國，抨擊澳洲減少碳排放不力。斐濟總理姆拜尼馬拉馬指出：「澳洲要盡一切可能，以實現煤炭的快速轉型。」



阿德恩在會上亦指，新西蘭正盡己力減排溫室氣體，要求澳洲回應島國的要求。惟澳洲未見妥協，太平洋部長太平洋部長霍克（Alex Hawke）表示，不會同意包括要逐步淘汰煤炭發電的共同宣言，指是現實的主張，這是澳洲的「紅線」。



澳洲為全球第二大的煤炭出口國，莫里森連任後對化石燃料產業繼續採取友好政策。當局早前公布，將撥款5億澳元（約26.6億港元）外國援助，應對氣候變化帶來的影響，但亦無法安撫大平洋島國。圖瓦盧總理索本嘉指，不應以此藉口不採取行動減排。