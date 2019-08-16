5歲時於難民營獲贈單車　女子網上尋恩人親自答謝

英國倫敦一名29歲女子幼年經歷波斯灣戰爭，舉家流離失所下，5歲時曾入住荷蘭的難民營。她難忘在顛沛流離的日子中，難民營義工慷慨向她送贈單車的義舉，當年的一絲溫暖令她畢身難忘。女子希望親身向恩人道謝，近日借助互聯網的力量終成功尋人，與兒時恩人重聚，場面溫馨。



現居英國倫敦的巴巴卡爾（Mevan Babakar）周一（12日）在社交網站上載了一張老照片，寫道：「這位曾在荷蘭茲沃勒難民營工作的男人，曾好心送我一輛單車，讓5歲的我開心不已。我至少也想知道他的名字，有人可以幫忙嗎？」貼文旋即獲數以千計轉載，巴巴卡爾亦因而得知恩人名為埃格伯特（Egbert），身處德國。



巴巴卡爾翌日即親身前赴德國，與埃格伯特相見。她事後感動稱：「埃格伯特看到我很高興，他說當年希望我能成為一個勇敢而自信的女性，現在很為我驕傲。」巴巴卡爾又表示，收到不少前難民的消息，發現很多人也曾受過埃格伯特和其妻的幫助。她形容：「他們的善良感動了非常多生命。」



巴巴卡爾一家為敍利亞庫爾德族人，在波斯灣戰爭期間成為難民，輾轉逃到土耳其、阿塞拜疆、俄羅斯等地，最後定居倫敦。