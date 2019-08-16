新南威爾士樹熊數量大減　或在30年內滅絕

澳洲新南威爾士省的樹熊數量近年大滅，或在30年內滅絕。省議會近日調查樹熊的生存狀況，專家提交了259份報告及建議，最終結果會在明年6月出爐。一眾科學家、官員及動物保護組織周五（16日）在悉尼開會，有專家警告再不趕快行動，樹熊就會在新南威爾士省消失。



世界自然基金會（WWF）、國家公園協會及國際動物福利基金（IFAW）也有出席會議。專家指，愈來愈多樹熊棲息地被用作興建房屋，加上大量伐木，令牠們無法生存。此外，牠們還面臨被車撞及被狗咬的威脅。



IFAW代表指：「樹熊等不及了，如果我們要為下一代拯救這個物種，現在是採取最大膽、革命性行動的時候了。」IFAW補充，隨住氣候變化加速，局部物種滅絕的速度正在加快，沿海和西部地區的很多物種可能已在功能上滅絕。新省的樹熊在過去15至20年減少了26%，在鄉郊地區的道路上，樹熊屍體及垂死的樹熊愈來愈多。



WWF則建議政府，可仿傚中國拯救大熊貓的方法，同時保護森林及氣候。WWF指：「還有希望，牠們不會滅絕。」大樹熊國家公園（GKNP ）則建議，可將17.5萬公頃的森林納入現有的保護區，形成一個31.5萬公頃的樹熊受保護棲息地。此外，一批民眾同日亦在新南威爾士省議會外抗議，促請政府關注樹熊保育問題。