韓導彈防禦網剋星　朝新武器攔截度高

北韓短短3個月內公開及測試3款新武器，專家指它們的共通點都是飛得快、飛得低、不易攔截、生存率高，完全是針對南韓導彈防禦網絡的漏洞及弱點，可說是核武以外南韓最大的噩夢。此外，對比過去2至3年的測試，可見北韓的武器質素大幅提高。



北韓公開KN23短程彈道導彈、大口徑可控型火箭炮及戰術地對地彈道導彈，美國科學家聯盟國防研究員潘達表示，3款武器都關乎生存能力、反應度及擊敗導彈防禦。美國麻省理工學院副教授納蘭解釋：「它們採用機動性強的固體燃料、可流動部署及發射，KN23更可在飛行途中改變軌迹。任何一款都對地區及南韓導彈防禦網絡構成挑戰，三者合起來更是噩夢。」



南韓導彈防禦網絡分別由海上的神盾系統，以及陸上的愛國者及薩德系統構成，但並非「密不透風」。與傳統彈道導彈的弧形軌迹不同，KN23發射後以較低的軌迹飛行，平均高度40至50公里。在攔截方面，這對愛國者防空系統來說太高，對神盾及薩德系統而言太低。美國導彈專家漢娜姆希望KN23不會搭載核彈，否則別國難以辨識來襲的是核彈還是常規導彈。



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