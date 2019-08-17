疑滿載伊朗原油欲避美國制裁　中國油輪航行期間改名

一艘由中國企業持有、被美國指控為載有伊朗原油的超大型油輪，於上月中駛經馬來西亞狄臣港時，突然更改船名。外界猜測，該船是在試圖偽裝成另一艘船，以逃避美國制裁。然而，該船的船艦識別號令改名計劃被揭發。



該艘名為Pacific Bravo的油輪由中國昆侖銀行持有，它於今年6月5日由印度洋駛往馬六甲海峽時，關閉了負責向其他船隻傳送其定位及航向的應答器，自此音信全無。直至7月18日，一艘名為Latin Venture的油輪在狄臣港開啟了應答器，該處距離Pacific Bravo關閉應答器的位置約1500公里。不過，根據船舶事務追蹤公司的資料，Pacific Bravo及Latin Venture擁有同一組由國際海事組織（IMO）提供的船艦識別號「IMO9206035」，代表它們是同一艘船。



美國官員曾警告亞洲各港口，不要讓Pacific Bravo停泊，因為它載有伊朗原油，違反美國對伊朗的制裁。有杜拜石油公司的經紀分析指，如果一艘船被美國指控後突然改名，意味住船主可能想透過改名來欺騙（所載貨物的）買家。據指，Pacific Bravo 6月關閉應答器前，它的貨艙幾乎全滿。Pacific Bravo可運載200萬桶原油，價值約為1.2億美元（約9.36億港元）。當它再以Latin Venture的名稱出現時，船艙已空。馬來西亞政府表示，Latin Venture只在狄臣港換船員，沒有卸貨。它其後抵達馬來西亞東岸，船艙再次近乎全滿。