民調：近半民眾寧可硬脫歐　也不欲郝爾彬當權

英國脫歐前景未明，外界擔心硬脫歐的機會愈來愈大。市場調查機構YouGov日前進行的民調卻顯示，近半數英國受訪者寧願在沒有協議下硬脫歐，也不希望在野工黨黨魁郝爾彬成為首相。有民眾認為，硬脫歐引發的亂局，只是英國換取自由的小小代價。



YouGov在上周四及五（15及16日）就英國脫歐前景的取態訪問了1968人。有約48%受訪者表示，寧願讓英國在沒協議下脫歐，也希望郝爾彬繼續作為反對派。只有約35%希望郝爾彬成為首相，並舉行第二次脫歐公投。對於英國一旦在沒協議下脫歐，49%受訪者認為是沒法接受的結果，38%人認為可以接受。



民調結果亦顯示，支持脫歐的民眾比留歐派較團結。在脫歐派中，80%寧可無協議脫歐，也不想郝爾彬當權。在留歐派中，只有64%希望郝爾彬成為首相，並舉行第二次脫歐公投；但有約25%寧可脫歐，也不想郝爾彬當權。



有外洩的英國政府文件指，一旦英國在沒協議下硬脫歐，將面臨糧食、燃料及藥物短缺，港口可能出現持續3個月的混亂局面。英國有網民認為親歐的政府人員誇大情況；又指即使出現數月的亂局，也只是小小的代價，將為英國帶來數年的自由。亦有人認為，這些文件是些負面的預測報告，但可以肯定的是，目前的停滯不前是不可接受的。