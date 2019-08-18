新聞剖析：災難性崩潰　硬脫歐9大影響

英國脫歐限期迫在眉睫，首相約翰遜一直為硬脫歐派定心丸，但英媒引述外洩政府文件披露，硬脫歐將令國家面臨災難性崩潰，港口交通大混亂，打擊民生及令社會保障成本上升。



●港口交通

法國將執行歐盟的管制英國貨物政策，50%至85%經英倫海峽的貨車或無法順利通過法國海關，面臨長達2.5天的延誤。港口將持續嚴重堵塞受阻逾3個月，才可恢復目前流量的50%至70%。往返歐盟國家的英國公民將面臨更多檢查，大批旅客滯留歐洲機場或英國多佛爾港等地。



●藥物短缺

藥物流量於脫歐首日將低至40%，最壞情況或持續半年。近75%藥品須通過英倫海峽進入英國，醫療用品或因長時間延誤，增加運輸成本及容易變質，影響藥物供應鏈。



●食物價格上升

新鮮食品及配料將供不應求，長遠來說不會令英國整體糧食短缺，但會減少選擇及導致價格上升，影響低收入人士。隨着英國農業季結束，食物供應鏈壓力大增，或造成恐慌性購買。



●燃料短缺

邊境交通混亂令燃料分配大受影響，倫敦和東南部的燃料供應或中斷。由於英國政府把汽油進口關稅定為0%，或令兩間煉油廠倒閉及2000人失業，引致的大規模罷工將令地區燃料供應中斷1周至2周。



●英愛兩國硬邊界

英國與愛爾蘭將恢復「硬邊界」，因為英國一旦成為非歐盟國家，雙方將面臨高昂關稅，引發抗議、封路等示威行動。



●打擊直布羅陀經濟

英國屬地直布羅陀與西班牙的關口將延誤至少數個月，貨物供應大受影響，可能對直布羅陀的經濟造成負面影響。



●秩序大亂

英國各地的抗議活動可能需要大量警力，英國與歐盟之間的執法數據及情報共享將受影響。



●領海失守

逾282艘歐盟及歐洲經濟區國家的漁船，或非法進入英國水域捕魚，與英國漁船衝突。



●社會保障開支增加

脫歐後導致通脹加劇，影響提供社會保障服務的機構，對小型機構的影響將於2個月至3個月內浮現，大型機構或於半年內受影響。隨着醫護人員無法前往目的地，冬季流感或加劇。