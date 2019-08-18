傳政府將討論女皇族繼承權　安倍無明確表態

日本今年踏入令和新時代，惟日皇德仁膝下無男丁，引起社會對女性繼承王位的關注。日媒報道，政府有意在德仁10月的即位儀式後，開始討論王位繼承問題，收集外界意見。有指首相安倍晉三政府對父系男子繼承王位的立場強硬，安倍本人則未有明確表態。



根據《皇室典範》，日皇僅限於由王子或其所生的男性後代擔任。惟近30年來，皇室僅得悠仁親王一名男性後代，令社會出現「女性宮家」或母系天皇的主張。日本曾兩度就女性皇族繼承權作討論，但在2006年悠仁出生後，討論被擱置。不過，安倍內閣早前曾傳出正考慮讓已出嫁的女性皇族，繼續擔任皇室公務，以對應日本皇室成員人數日減的問題。



女性宮家，即女性皇族在出嫁後仍可保留皇族身份；而母系天皇，則意指由女性皇族所誕的後代，亦可繼位為天皇。安倍領導的自民黨對上述主張有保留，他在上月表示支持與否，需由黨作定奪。目前有繼承皇位資格僅得3人，分別是53歲的文仁親王（德仁弟弟）、12歲的悠仁親王（文仁兒子），及83歲的常陸宮正仁親王（德仁叔叔）。



另外，日媒報道指，安倍有可能在9月中改組內閣，並調動黨務一級主管人員。安倍任期剩下2年多，估計為了長期執政的最後階段工作，人事變動幅度或相當大。外界推測，80歲的自民黨幹事長二階俊博或獲升為副總裁；而政調會長岸田文雄則將續掌要職。