警察本年自殺人數增至64人　工會：保護者亦需受保護

法國東南部阿代什地區上周三（14日）有警員自殺身亡，是近期第8名自殺的警隊人員，亦令警隊本年的自殺人數增至64人，已超過警員執勤死亡的人數。法國當局至今仍未能指出此現象的成因；有警察工會呼籲，保護者也需要受到保護。



近日自殺身亡的警隊人員中，包括3名防暴警察、1名指揮官及1名學堂老師。數據顯示他們來自全國各地、分屬不同年齡層，許多均育有年幼子女。國會上月公開的調查報告列出了一系列原因，包括因自2015年1月恐襲事件後的超時工作、自去年11月開始每周末舉行的黃背心示威運動，而衍生的壓力和絕望；惟報告未將任何原因列作主因。



去年國會一份報告指出，法國警察的自殺率比普通人口高出36%。內政部長卡斯塔納（Christophe Castaner）本年4月推出另一份預防計劃，是第3位嘗試防止此問題的部長。他表明當局並未了解背後成因，但承認不可將問題視為與警察的工作無關。



警察工會「Alternative Police CFDT」主席雅各（Denis Jacob）表示，法國警察仍有大男人的形象，承認軟弱仍然是他們當中的一個禁忌：「他不能哭，不會痛苦，他是堅強的。承認痛苦等於承認軟弱。」

