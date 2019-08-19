山東警斬斷緬甸「入貨」跨國販毒通道　繳60公斤毒品

各地政府聯手打擊本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團之際，山東警方近日成功偵破一宗涉及緬甸的跨國販毒集團，共拘58名吸毒、販毒人員，檢60公斤氯胺酮、冰毒，合共市值近2700萬港元，成功斬斷一條從緬甸「入貨」，經雲南及江蘇運往山東「出貨」的販毒通道。



日照市公安局禁毒支隊早前偵辦一宗涉及王姓疑犯的販毒案時，發現他同時與另一毒品案有關，經追溯其毒品來自日照市一名劉姓女毒販。警方立案調查後，順藤摸瓜，發現劉女與其賀姓情夫頻繁往返日照市及江蘇鹽城市，並與當地一名外號「小胖」的陳姓毒販接頭，進行毒品交易。



警方指出，上述人員基本上7至10天，便在鹽城市進行每次約1公斤的毒品交易；至於「小胖」則是一名在冊吸毒人員，其「上線」為一名唐姓女毒販，她與情夫經常前往雲南西雙版納「入貨」，並與當地的潘姓同鄉多次偷渡到緬甸聯繫賣家購買毒品，而每次交易的毒品數量從10公斤至20公斤不等，最多達40公斤的冰毒。經深入分析研判，一個由潘某在緬甸購買毒品，經雲南邊境偷運入境，運回江蘇再向劉某等「下線」層層分銷的販毒網絡逐漸浮現。



及至日前，警方掌握潘某與同夥從雲南出發前往鹽城的線索後，在一處公路的收費站圍堵其駕駛的車輛，並破窗拉人，當場查繳15萬元人民幣（約16.7萬港元）的毒資及小量毒品；警方同時在3省拘捕多名吸毒、販毒人員，起獲該批毒品。另劉某的弟弟因多次協助將大額毒資存入名下帳戶，涉嫌洗錢罪被拘捕。



今次是過去287日第70宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、日本、菲律賓、越南及馬來西亞的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。由於警方禁毒力度不斷加強，導致一條龍由設廠生產到販賣毒品的上海仔販毒集團急於尋找出貨渠道，將在金三角生產的毒品運往海外。但近期接連破獲多宗特大毒品案，令上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方及警察保護傘已失效。



雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知大陸早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，大陸政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加強打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。



上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。



上海仔借病潛逃﹕http://hk.on.cc/fea/shanghai/