「超級過濾器」青口助減水污染　吸微膠粒清潔海洋

不少人對青口的海水味及多汁口感情有獨鍾，但有研究發現，青口亦是海中的超級清道夫。牠不單止吸收浮游植物，同時亦過濾微膠粒、殺蟲劑及其他污染物，具極大潛力對抗水污染，有望可用作大規模清潔海洋。



法國海洋生物學家邁斯特茨海姆（Leila Meistertzheim）形容青口是海洋的「超級過濾器」，一日可過濾達25公升的海水。因青口為進食和呼吸時，會以鰓吸入和過濾水，當中通過的物質幾乎全部留存體內。因此食用青口必須通過嚴格的安全檢查。



而青口亦一直被用作「生物指標」，用以判斷海洋、湖泊、河川等棲息地水質潔淨程度。邁斯特茨海姆亦為法國塔拉海洋基金會（Tara Ocean Foundation）領導研究，評量英國泰晤士河、法國塞納河及易北河河口的水質。研究會先將青口放入魚具，並置於檢測水域水中一個月；其後將青口解剖，以檢測到體內藏的化學物質。



研究人員除了一般的污染物外，還會在青口體內發現有害的內分泌干擾素，如酚甲烷及塑化劑等，亦檢出塑膠微粒。邁斯特茨海姆指，雖將青口派遣到全球各地吸收微膠粒的仍是遙遙無期，但青口已在對付其他污染物派上用場，有地區早以青口和生蠔吸收海中的殺蟲劑。