裕仁對話紀錄曝光　欲對二戰表悔意遭吉田茂阻止

日本放送協會（NHK）上周六（17日）獨家公開已故日皇裕仁的第一手口述歷史資料，指一生備受爭議的裕仁曾在戰後希望表達對二戰的悔恨及反省，但被時任首相吉田茂阻止。外界認為，NHK的節目是為了替裕仁辯解，反駁試圖模糊戰爭責任的指控。



在名為《昭和天皇難言的戰爭悔恨》的紀錄片中，公開戰後首位宮內廳長官田島道治收藏的18本關於裕仁的筆記，記載他在1948年至53年擔任宮內廳長官期間，與裕仁多達600次對話。田島道治去世後，他的家人決定將筆記公諸於世。



根據筆記記載，裕仁曾於1952年1月至2月兩次提到，希望在同年慶祝日本重獲獨立儀式致辭中加入反省戰爭、戰前軍人以下犯上及專橫等內容，讓國民認識不對的地方及反省，以免重蹈覆轍。田島道治把說話轉達予吉田茂後，後者指不希望裕仁提及戰爭及戰敗，因此刪去悔恨及悲痛的字眼。



此外，筆記記載裕仁曾去信駐日盟軍總司令麥克阿瑟，指假如日本人民希望他退位，他會毫不猶豫。在遠東軍事裁判法庭結束後的1949年12月，裕仁向高官暗示希望退位他於1951年8月再次提到退位，解決戰爭責任問題，他亦希望太子明仁盡快出國。



日本大學教授古川隆久指，筆記可作為反面教材，了解到日本發動一場毫無謀略的戰爭，而且讓人看到日皇的傀儡處境。但有學者認為，1931年裕仁沒阻止日軍侵略中國東北、1937年批准日軍侵華、1941年批准襲擊珍珠港，這些都促使日本最終走上戰爭不歸路。