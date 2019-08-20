將全力防止黃背心示威在莫斯科重演　普京暗諷馬克龍

俄羅斯總統普京周一（19日）訪問法國，並在同日與總統馬克龍會面，雙方就烏克蘭、敍利亞等問題交換意見，普京更在記者會上暗諷馬克龍，表示會盡全力防止法國的黃背心示威浪潮在俄羅斯發生。



普京的專機在法國南部城市馬賽降落，隨即前往瓦爾省布雷岡松堡的法國總統度假地。馬克龍夫婦親自迎接普京。馬克龍與普京之後共同會見記者，在烏克蘭問題上，馬克龍表示在澤連斯基就任總統後，烏克蘭有「真正機會」實現和平。他希望近期可以舉行烏克蘭問題諾曼底四方（俄羅斯、烏克蘭、法國和德國）領導人會議，推動結束烏克蘭東部戰事。普京則表示與澤連斯基的通話令他對烏克蘭問題的前景「謹慎樂觀」，但普京強調任何旨在解決烏克蘭問題的會議都應該產生「實實在在的成果」。



在敍利亞問題上，馬克龍對伊德利卜的戰事表示關切，他表示在相關地區達成的停火應得到尊重。普京回應說，俄方注意到恐怖分子正在敍利亞的非軍事區活動，俄方支持敍利亞軍方在伊德利卜打擊恐怖分子。



普京又談及之前席捲法國的「黃背心」示威，誓言「不希望同類事件發生在俄羅斯首都」，又表示「將盡力確保情況不致超越法律所定的界限」。被暗諷的馬克龍立即回應，表示了解普京對暴力示威的「關切」，並表示兩國之間有明顯分別，強調在民主國家，尊重「言論與表達自由」以及「示威和參加選舉的自由」等原則非常重要。他說：「在法國，示威者可以自由參加選舉，黃背心示威者也可自由在歐洲選舉或地方選舉參選。」馬克龍也希望這些民眾能自由表達意見「以減少衝突」，並強調法國不能接受的是製造破壞和騷擾公眾秩序。