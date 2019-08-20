華客團老撾遇車禍增至14死　救援者：車滾下幾十米

老撾一輛載有中國遊客的旅遊巴周一（19日）下午4時許，因煞車系統失靈翻側，導致多人傷亡。根據中國電建水電十四局中老鐵路四標段參與救援的工作人員透露，目前現場已發現14具遇難者遺體，31人被送往琅勃拉邦醫院治療，另有1人失蹤，救援工作仍在進行中。



據悉有部分遇難者遺體被壓在車下，在附近中老鐵路中國電建單位地盤的吊車等裝備，準備到場將事故車輛吊起。另據當地旅行社職員表示，出事的旅行團是從江蘇常州市包機到老撾，旅客大多來自南京一帶；內地媒體則報道，該旅行團由南京一家旅行社組織，共有43人參與，於上周六（17日）赴老撾8天遊。



一名參與救援工作的當地華人稱，事發地在山區，坡陡且長，旅遊巴衝到山下後翻滾，「應該有幾十米吧」。從其提供的現場照片所見，旅遊巴車體嚴重損毀，車輪朝天，座位擠成一團，並指遊客年紀基本在40歲以上。



事發後一名聲稱是出事遊客的女性家屬向內地媒體求助，稱其父親在肇事旅遊巴上，目前失去聯絡，並稱在網傳短片中看到一名下巴受傷的男子，正是其父，但致電對方未能接通；她又表示，其父是與幾名老朋友一起報名參加普通的老人團，不是購買保健品的購物團。



另外，中國駐老撾使館和駐琅勃拉邦總領事館在事發後已即時啟動應急機制，緊急協調老撾軍警醫護力量展開救援，部分中資企業及使館領事協助志願者向現場運送食水等物資。使館方面表示，老撾正值雨季，山區路況較差，提醒到當地旅遊的中國公民注意交通安全，減少山區行山，出行前務必檢查車況並謹慎駕駛。