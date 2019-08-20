大阪「猛鬼的士」盂蘭節迎客　讓人嚇破膽

本月正值日本盂蘭節，大家在大阪府守口市截的士要小心，因為停在面前的隨時是一輛「猛鬼的士」，車上有身穿白色壽衣、披着長長散髮的司機，以陰沉的聲線向你講「歡迎光臨」，包保會嚇破膽。



其實這只是市內一間的士公司的宣傳手法，在8月16至31日期間，該公司每天在每642輛車中插入1輛改裝成流動鬼屋主題的士，在街上隨機等待客人召喚。車上除了有打扮成鬼怪的司機，還有斷指、恐怖鬼臉人頭等各種飾物，加上特強冷氣、陰暗燈光和背景音效，若沒有心理準備的人遇上它，真的會被嚇壞。



該輛特別的士的車門上貼有「靈感」兩個漢字，以資識別。至於車資方面則與普通的士同價。若乘客上車後覺得受不了，也可以向司機要求以正常方式接待。的士公司負責人表示，他們去年才開始推出「猛鬼的士」，並打算以後繼續在每年8月舉行。今年他們更在車上放有聲稱封印有真鬼魂的燈籠，和傳說鬧鬼地點的相片，以提升恐怖感。



日本人有在盛夏晚上舉行鬼屋探險「試肝會」（鬥大膽比賽）的消暑傳統，所以對在盂蘭節時期玩鬼怪主題並沒有禁忌。

