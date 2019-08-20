約翰遜去信歐盟　尋求談判北愛邊境替代安排

英國脫歐僵局未解，首相約翰遜周一（19日）去信歐洲理事會主席圖斯克，提出以替代方案取代脫歐協議的「最後擔保方案」。約翰遜指，擔保方案有違民主，不符英國主權，所以不可行，他保證英國不會在愛爾蘭和北愛爾蘭之間設置硬邊界。不過，有歐盟官員表明此信沒有新意。



約翰遜在公開信指出，擔保方案令英國被逼留在歐盟關稅聯盟，或令北愛逐漸與英國經濟分離，以上情況都是不能接受。他又指北愛的商業及經濟控制權會落入外部組織，令英國與愛爾蘭於1998年簽訂的《貝爾法斯特協議》失衡。約翰遜表示，英國和歐盟早已同意，替代方案是解決方案的一部分，建議以替代方案取代擔保方案，並在英國脫歐過渡期完結前落實。惟他在信中並無說明，替代方案的詳細內容。



同日，約翰遜與愛爾蘭總理瓦拉德卡通電話1小時，他指英國國會不會通過現時的脫歐協議，必須移除擔保方案。瓦拉德卡重申歐盟立場，稱不會重新談判脫歐協議，雙方同意下月初在都柏林會面。美國總統特朗普則在Twitter表示已與約翰遜通電話，討論英國脫歐後的美英自由貿易協議。



約翰遜周三（21日）將訪德國柏林，與該國總理默克爾會面；周四（22日）轉往法國巴黎晤該國總統馬克龍，並於周六（24日）到比亞里茨出席七大工業國集團（G7）峰會。



另外，英國內政部周一宣布，英國於10月31日脫歐後會立即終止與歐盟之間的人口自由流動規定，改用全新和更公平的移民系統，着重於人才的技術和貢獻。約翰遜指，脫歐後英國會重掌管控移民的權利，形容英國會民主地控制移民，將採用澳洲的積分制，但並不代表會敵視移民。