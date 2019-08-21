檢察官充公難民救援船　船上83名難民流落蘭佩杜薩島

西班牙救援船「Open Arms」自本月初救起147名難民後，在海上漂流已達19日。反移民的意大利內政部長薩爾維尼拒絕讓救援船泊岸，檢察部門周二（20日）更下令充公和搜查「Open Arms」，以及在蘭佩杜薩島將船上所有難民趕下船。



意大利司法部門消息指，檢察官帕特羅納焦（Luigi Patronaggio）已下達命令，救援船上所有難民必須在蘭佩杜薩島下船，而由於「船上狀況惡劣」，帕特羅納焦下令充公和搜查救援船。



之前該船有至少15名難民周二跳入海中，救援組織表示，先有1名難民跳海，組織暫未收到正式確認，但他有可能已登上不遠處的蘭佩杜薩島。數小時後另有9名感到絕望的難民跳海，全部獲意大利海岸隊救起。西班牙首相桑切斯同日下午宣布派遣戰艦「勇氣號」前往接收83名難民，「勇氣號」更已經啟程，但由於意大利當局將難民趕下船，暫時未知「勇氣號」的下一步行動。



早前已有6個歐洲國家表示願意接收這批難民，惟薩爾維尼堅拒讓該船泊岸，表示「立場堅決是唯一阻止意大利再次成為歐洲難民營的方法」。西班牙早前提議救援船可停泊阿爾赫西拉斯，但組織稱基於距離和船上緊張氣氛無法抵達，之後西班牙再提議開放較近、距離約1000公里外的馬略卡，被組織形容為「完全無法理解」。