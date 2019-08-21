倔強女赤腳跑遍英國　相若百次馬拉松望啟發他人

英國一名女探險家，計劃從今年6月起，赤腳由設得蘭群島跑至倫敦，全長共約4230公里，相等於100次馬拉松的距離，預計將於11月完成，她中途亦會在網上分享其經歷及所見所聞。



34歲的麥克尼佛（Anna McNuff）來自格洛斯特，據悉她在開始挑戰前，曾進行18個月的高強度訓練，期間曾赤腳完成倫敦馬拉松比賽。是次挑戰亦獲英國女童軍贊助，麥克尼佛希望透過今次活動，鼓舞年輕女性突破極限，並發掘自身的潛力。同時她亦會在影片分享網站YouTube上分享見聞，提及偶爾會擦傷或被割傷，近日亦因受傷，每日只能行走約48公里。她又指曾經穿着鞋子完成部分路程，「感覺就似作弊」。



據悉麥克尼佛的父母是賽艇選手，曾於2016年倫敦奧運獲得銅牌。她小時候曾因無法完成校內賽事，而求助父親，後來雖立志從事有關體育工作，但在24歲時認為自己無法成為精英運動員，而轉職文員。惟她不久後就感到不合適，便辭去工作，開始以單車遊遍美國50個州份，全長約1.77萬公里，其後亦曾到新西蘭多間學校進行演講，希望能啟發小朋友。

