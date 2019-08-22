爆政府竊聽和軍隊暴行　2宗洩密案被告分別上庭

澳洲2名分別牽涉不同洩密案的被告周四（22日）在首都領地最高法院上庭。其中一名律師涉嫌串謀前特工數年前爆料，指前總理霍華德領導的政府曾非法竊聽東帝汶官員，以在當時的帝汶海油氣田談判取得優勢；另一人則涉向記者披露內部文件，揭發澳洲駐阿富汗特種部隊的不法行為。



代號「K」的澳洲特勤局（ASIS）前特工於7年前爆料，指澳洲政府曾在2004年，即霍華德任總理期間，於東帝汶政府內閣位於首都帝力的辦公室內安裝竊聽器。澳洲政府被踢爆竊聽後，情報機構突擊搜查K的寓所及其律師科拉里（Bernard Collaery）的辦公室，並檢走大量文件。



檢察部門及後指控K及科拉里違反情報法，K早前表示會認罪，但科拉里揚言會爭取脫罪。科拉里於周四首次出庭，他在法院外拒絕評論案件，此案將於今年12月11日起展開3日聆訊。而K的刑期聆訊則於下周四（29日）展開，他最高可被判囚2年。



另外，澳洲前軍方律師麥克布賴德（David William McBride）被控向澳洲廣播公司（ABC）記者洩露澳洲駐阿富汗特種部隊的機密文件，包括部隊在阿富汗殺害無辜男子及兒童等內容。麥克布賴德周四上庭，案件料明年3月或4月正式審理，為期10天。



麥克布賴德表示會承認洩密，期望審訊公開讓傳媒採訪。他在法院外表示，政府應解釋為何事件發生5至10年後，政府仍隱瞞文件中的內容，認為公眾有知情權。有支持言論自由的示威者在法院外聲援。