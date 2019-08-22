修例風波︰菲女轉載涉港獨言論　獲北大取錄惹議

北京大學醫學院近日錄取一名菲律賓女學生，並給予全額獎學金，惟該學生因中文水平不佳，先要補習漢語一年，惹來網民批評。近日該名菲國學生再被揭發，在社交網轉載了一篇批評香港警方暴力執法的文章，被指支持「港獨」，大批中國網民要求北大拒收該名學生。



網上流傳一張北大通知書顯示，全名為「LAOLAO BEATRIZ IANNE」的學生，獲北大醫學院錄取，並獲47萬元人民幣（約53萬港元）獎學金。之後有網民在社交網Twitter發現，一個帳號的使用者名稱與該名菲國學生名字脗合，同時帳號的相冊內出現同一封北大通知書。網民又發現，該帳號近期轉發涉及近日香港示威活動言論的貼文，質疑是支持港獨。



有關Twitter貼文其後被轉載到微博，並配以「北京大學招收港獨學生」的相關標題，隨即惹來網民瘋傳，並質疑北大取錄學生的標準。不過也有人認為，相關Twitter帳號可能不屬於涉事菲學生本人，即使屬實，該學生也可能是無意而為之，希望網民不要上綱上線。目前，該Twitter帳號經已無法使用，北大方面未就事件回應。