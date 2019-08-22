時速280km往東京新幹線列車　途中車門突打開

日本新幹線周三（21日）發生一宗駭人聽聞的事故，一列由宮城縣仙台市駛往東京的東北新幹線列車，以高速行駛期間有車門突然打開。列車司機發現後緊急停車，將門關上後繼續行程。事件沒有人受傷，JR東日本公司對事件表示歉意，承諾會從硬件和軟件方面檢討，防止同類事故發生。



事發「隼46號」列車早上10時左右由仙台出發，開出10分鐘後，駕駛室控制台顯示有第9號車廂其中一道車門未關上，機長於是緊急煞停列車。車務員把門關上，確認沒有異常狀態後再次開車，抵達東京時間延誤了19分鐘。



經JR東日本調查後，列車停在仙台站月台時，清潔工調校成可手動打開車門，但之後忘記關上，結果行駛期間風力令車門打開。據指當時車速為每小時280公里，車上約有340名乘客，幸當時沒有人站在出事車門旁，亦沒有人身體不適或受傷。



有乘客對事件表示憂慮，認為出錯雖難完全避免，但關乎人命的事應該小心處理；一名跟孫兒一起搭新幹線的婦人指，乘搭期間曾跟孫兒透過車門玻璃窗看風景，想起便感到恐怖，她希望鐵路公司確保事件不會再次發生。