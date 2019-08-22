新總理宣誓及籌組內閣　揚言建立法治國家

蘇丹自推翻獨裁政權後，經歷接近4個月的示威衝突，在上周六（17日）組成臨時過渡政府。經濟學家哈姆多（Abdalla Hamdok）於周三（21日），宣誓就職總理，揚言會努力建立一個法治國家；軍方將領布爾漢（Abdel-Fattah Burhan）亦正式宣誓成為主權委員會主席。



哈姆多由反對派組織提名、曾於多個國際組織任職經濟學家，他周三在總統府宣誓就職，聲言將盡最大的努力，解決該國經濟危機、打擊貪腐，並改革政制，建立一個和平、強大的國家，強調革命口號「自由、和平和正義」。他又指蘇丹女性會得到公平待遇，認為她們將成為近代歷史中最偉大的革命。



哈姆多上任後將籌組不多於20人的內閣，而軍方則會任命當中的國防及內政部長。另外，臨時政府為達致真正的法治社會，將可能會觸及司法改革，過程或會威脅到軍方利益，軍方將有機會介入或阻止改革。



布爾漢則同日在首席大法官面前宣誓，將於未來21個月帶領主權委員會建立文人政府。其中1名委員穆薩（Aisha Musa）稱其為「歷史性的一日」，誓言會全力建立一個民主政權。