國會解散提前舉行大選　料推遲與塞爾維亞會談

科索沃自2008年單方面宣布獨立後，與塞爾維亞關係持續緊張。科索沃國會周四（22日）表決通過解散國會，提早舉行選舉，料將進一步推遲與塞爾維亞的會談。前總理哈拉吉納伊（Ramush Haradinaj）強調該會談是重要的議題，惟國會應優先舉行選舉。



哈拉吉納伊因為戰時科索沃解放軍（KLA）相關的指控，被荷蘭海牙聯合國國際刑事法庭傳召後，於上月辭職。各黨即籌備提前大選，而國會終在周三（21日）表決，120名國會議員中，有89人贊成解散國會，政府需在45日內舉行新選舉。



哈拉吉納伊對投票結果表示歡迎，稱之為高度成熟及民主的象徵。由於國會或需數月時間重組，由歐盟主導、原訂於9月的峰會或需延後。專家指出，新政府需持積極態度，向塞爾維亞釋出善意，否則舉國都將受影響。



今次是自科索沃宣布獨立後第四次選舉，預計沒有任何政黨能贏得絕對主導權，權力料將重新分配。國會此前由民主黨主導，惟反對黨科索沃民主聯盟及自決黨（Vetevendosje）有可能結盟，共同獲得國會主導權。專家指，科索沃民主體制脆弱，權力轉移將有助促進民主。



科索沃自宣布獨立後，塞爾維亞至今仍然拒絕承認其獨立地位，並聯同中國、俄羅斯等盟友，否決科索沃加入聯合國，雙方關係持續緊張。科索沃在去年11月更對塞爾維亞商品加徵100%關稅，塞爾維亞則稱此舉令當地陷入食物及藥物短缺。