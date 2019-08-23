憂華影響力滲透　新南威爾士省終止13學校孔子課程

澳洲新南威爾士省教育部去年5月起，審查該省由中國政府資助的孔子課程。新省教育部以憂慮外國影響力滲透為由，周四（22日）宣布於本年年底結束新省13間學校的孔子課程，並由一個120萬澳元（約635萬港元）的漢語教學課程取代。



新省教育部報告指，孔子課程由中國國家漢語國際推廣領導小組辦公室（簡稱漢辦）出資，教學助理須具備良好政治質素及愛國，並通過中國政府審查。雖然沒有證據顯示課程有實質的政治影響，但承認憂慮外國勢力影響教育部。報告指，新省教育部是全球唯一設立孔子學院的政府部門，認為此舉會令中方在新省政府安插人事。



此外，報告亦憂慮孔子學院董事會的中國代表比例，會令外界關注外國勢力的影響，雖然政府監測中國國家漢辦向教育部、特定學校及高官提供資金的情況，但學校及官員仍有可能因上述資助受影響。



報告就孔子學院的問題提出6點建議，包括檢視與外國政府及組織的現行合作安排、責成團隊制定未來與外國政府及組織合作的指引等。教育部長斯科特（Mark Scott）表示，政府將繼續為公立學校提供中文語言和文化課程，指項目應由高等教育機構提供。