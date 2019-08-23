醉心歷史香氣　栽種聖經植物還原古代香水

一名醉心古代植物的以色列農夫經過逾10年的研究，成功在約旦河西岸地區種植出60種聖經時代的植物，並聲稱調配出多種古代版香水、香膏及肥皂等，包括埃及妖后克麗奧佩脫拉七世曾塗抹皮膚上的香水，以及猶太國王受膏時所用的膏油。



48歲的埃利希（Guy Erlich）在猶太殖民區阿爾莫格附近山上，栽種多款植物。他的心願是讓古羅馬時代、見諸《聖經》的「基列的乳香（Balm of Gilead）」再度面世。把農場命名為基列的乳香的埃利希認為，古希臘醫學家蓋倫曾以它治療創傷及感染。



據《新約聖經》記載，東方三博士曾向初生的耶穌獻上乳香。埃利希稱成功以阿拉伯乳香樹（Boswellia Trees）的花蜜調製出乳香，並在農場內出售，1公斤售價達1000美元（約7800港元）。埃利希聲稱，已成功復製第一聖殿至第二聖殿時期的香水，更打趣說把兩者混合，便是第三聖殿的香水。根據猶太教傳統，彌賽亞救世主降臨時，便會重建第三聖殿。



為了發掘已消失古植物的線索，埃利希埋首研究猶太教經典《塔木德》及其他基督教典籍。沙漠農業專家索洛韋（Elaine Solowey）有份協助埃利希辨識部分植物，但她不肯定埃利希農場的植物是否與聖經時代一樣，強調需要投入更多資金研究古代植物。