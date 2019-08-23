40年來首炸伊拉克　以軍3度轟伊朗民兵據點

波斯灣局勢緊張之際，以色列與伊朗的對峙升級。消息指，以色列過去一個月內至少3度空襲伊拉克境內的伊朗民兵設施，是相隔近40年後再度轟炸當地。總理內塔尼亞胡周四（22日）受訪時沒有否認事件，更表明有必要的話，將追擊伊朗在其他國家的據點。



綜合美國及以色列傳媒報道，以軍出動F35I隱形戰機，並配合多架無人機及空中加油機，轟炸伊拉克境內伊朗支持的什葉派民兵組織據點，以及存放援助敍利亞政府軍的武器庫，目標均屬於民兵組織「人民動員」。《紐約時報》引述消息指，以軍上月19日在伊拉克境內發起行動，轟炸阿莫利北部一個基地，摧毀存放導彈的貨櫃，包括一名伊朗人在內3人死亡。



至本月12日，以軍發動在伊拉克的第二輪空襲，目標是首都巴格達西南部一個武器庫。最新一輪空襲周二（20日）發生，以軍空襲巴格達北部空軍基地內的民兵據點，上址曾是駐伊美軍設施，民兵其後用作存放武器。據報空襲引爆大批火箭彈及手榴彈，產生的碎片散布鄰近地區。以色列已表明阻止伊朗向敍利亞及黎巴嫩運送武器，而上述目標均在該路線沿途之處。



以色列對上一次在伊拉克發動空襲已是1981年，一名美國高級官員擔心，以色列此舉恐會令駐伊美軍被趕走。伊拉克政府一名國家安全顧問形容，國家正被推向戰爭，但伊拉克不想在任何衝突中選擇支持其中一方。「人民動員」認為以軍在伊拉克的行動，等同向伊拉克全國上下宣戰，又稱有證據顯示美國容許四架以軍無人機，伴隨美軍在境內行動對付民兵。



內塔尼亞胡回應時指出，伊朗曾發誓消滅以色列，並企圖在黎巴嫩、敍利亞、伊拉克及也門設立基地。他稱已下令及給予軍方行動自由，打擊伊朗據點：「我們有需要就會行動，在很多地區對抗尋求殲滅我們的國家。」他周一（19日）曾表示，伊朗在任何地方都沒有「豁免權」。有英國傳媒周三（21日）引述消息指，美國及俄羅斯向以色列的行動開綠燈，認為這關乎該國的安全。