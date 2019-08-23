G7峰會在即　料聚焦歐美貿易及工業關稅

七大工業國集團（G7）峰會周六（24日）在法國比亞里茨揭幕，消息指峰會將重點討論美國與歐盟的貿易協議和工業關稅。與會領袖之一的美國總統特朗普，將與英、法、德、日、印、加多國領袖舉行首腦會談，集中討論雙邊貿易及稅務問題。



據報特朗普將在會上強調，他透過減稅和放寬貿易管制推動美國經濟增長，而會議將討論促進就業和經濟發展的議程，並致力開放日本、歐盟和加拿大市場。此外，特朗普或先與英國新任首相約翰遜，為兩國的貿易協議設立框架，以表明支持英國脫歐。



至於特朗普與歐盟的討論議程，集中在紓緩貿易緊張關係。歐盟消息指雙方將談論美歐貿易協議，或有可能取消工業關稅；若達成協議，預料為兩方帶來額外260億美元或歐元的出口量。白宮消息指不會簽署協議，但有意就貿易合作藍圖發表聲明。



另外，由於特朗普主張恢復俄羅斯會籍，外界估計G7領袖出現分歧。有指特朗普將提議會上就此事表決，但消息人士指相信難以成事。俄羅斯2014年從烏克蘭吞併克里米亞半島後，在當時八大工業國集團（G8）的會籍被凍結，但未有要求重新加入。