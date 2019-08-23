華為分公司擬裁員逾50%　退出移動通訊協會

美國持續要求各國封殺中國科技巨企華為參與5G網絡發展。澳洲早前禁止華為參與該國5G網絡建設後，華為澳洲分公司近日宣布將大幅裁員超過一半。華為企業事務總監米切爾（Jeremy Mitchell）表示，分公司早前已在700名員工中裁減了100人，預料還有數百名員工會被公司裁減。



米切爾發電郵予澳洲移動通訊協會（AMTA）和聯邦通訊部長弗萊徹（Paul Fletcher），聲稱會再度裁員，並決定退出上述協會。電郵顯示，「5G禁令已影響相關業務，損失100個職位，預測未來2至5年上升至超過400人」。米切爾強調，相關職員亦未被競爭對方公司聘請，失去相關高科技員工對整個行業都有影響。



米切爾表示，華為一直游說澳洲政府解除相關禁令未果，令網絡建設費用將較本來高出3成；並批評AMTA未有公開表明相關禁令帶來的負面影響，「令人極度失望」。米切爾表示，希望澳洲本地消費者對相關禁令作出反抗。



AMTA行政總監阿爾豪斯（Chris Althaus）表示，對華為公司退出協會的決定感到遺憾，強調協會沒有參與5G禁令的決定工作，「我們實在不可能參與或着眼於個別成員公司的情況」。