新聞時序：東北亞局勢不穩　朝連環試射新武器

北韓早前為抗議美國及南韓舉行聯合軍演，而多次試射新型戰術武器，如今美韓聯合軍演經已落幕，適逢日韓矛盾惡化令兩國軍事情報保護協定續簽落空，東北亞局勢風起雲湧。



2019年第3次美朝峰會後朝鮮半島局勢：



6月30日：美國總統特朗普與北韓領袖金正恩短暫會面

7月25日：北韓試射KN23短程彈道導彈

7月31日：北韓試射大口徑可控型火箭彈

8月2日：北韓再試射大口徑可控型火箭彈

8月6日：北韓再試射KN23短程彈道導彈

8月8日：金正恩致函特朗普，表明美韓聯合軍演一日不結束，北韓不會停止試射

8月10日：北韓試射新型戰術地對地彈道導彈

8月11日：美韓「19-2同盟」聯合軍演開始

8月15日：南北韓光復節，文在寅提出和平經濟計劃，希望2045年前實現南北韓統一

8月16日：北韓再試射新型戰術地對地彈道導彈，又聲言永不與南韓對話

8月19日：南韓再引入美製F35A隱形戰機，引起北韓不滿

8月20日：美韓聯合軍演落幕

8月21日：美國北韓政策特別代表比甘表示，美國已預備好與北韓重啟無核化談判

8月24日：北韓再試射短程彈道導彈，南韓青瓦台警告勿加劇半島局勢



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