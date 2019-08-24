新聞時序：東北亞局勢不穩 朝連環試射新武器
2019年08月24日 12:03
東網電視更多新聞短片
南韓民眾在首爾集會，要求簽署和平條約及結束韓戰。（美聯社圖片）
北韓早前為抗議美國及南韓舉行聯合軍演，而多次試射新型戰術武器，如今美韓聯合軍演經已落幕，適逢日韓矛盾惡化令兩國軍事情報保護協定續簽落空，東北亞局勢風起雲湧。
2019年第3次美朝峰會後朝鮮半島局勢：
6月30日：美國總統特朗普與北韓領袖金正恩短暫會面
7月25日：北韓試射KN23短程彈道導彈
7月31日：北韓試射大口徑可控型火箭彈
8月2日：北韓再試射大口徑可控型火箭彈
8月6日：北韓再試射KN23短程彈道導彈
8月8日：金正恩致函特朗普，表明美韓聯合軍演一日不結束，北韓不會停止試射
8月10日：北韓試射新型戰術地對地彈道導彈
8月11日：美韓「19-2同盟」聯合軍演開始
8月15日：南北韓光復節，文在寅提出和平經濟計劃，希望2045年前實現南北韓統一
8月16日：北韓再試射新型戰術地對地彈道導彈，又聲言永不與南韓對話
8月19日：南韓再引入美製F35A隱形戰機，引起北韓不滿
8月20日：美韓聯合軍演落幕
8月21日：美國北韓政策特別代表比甘表示，美國已預備好與北韓重啟無核化談判
8月24日：北韓再試射短程彈道導彈，南韓青瓦台警告勿加劇半島局勢
即上「半島局勢」專頁
http://on.cc/nkoreawar2017/