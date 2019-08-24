全球首條太陽能直流供電鐵路　南部正式營運

全球首個完全由太陽能直流供電的鐵路先導計劃，周五（23日）在英國南部正式啟動，除降低電力成本外，亦有助減少溫室氣體排放及空氣污染。推動該項計劃的機構希望將來能把太陽能鐵路應用在利物浦、曼徹斯特及格拉斯哥等地方。



該段太陽能供電鐵路屬於英國鐵路網公司（Network Rail）營運的威塞克斯（Wessex）線，來往倫敦及多塞特郡的韋茅斯。能源來自漢普郡奧爾德肖特（Aldershot）的太陽能發電廠，該廠裝設近100個太陽能板，合共可產生30千瓦的電力，為鐵路沿線的訊號燈及照明供電。



名為「Riding Sunbeams」的計劃由英國鐵路網公司、倫敦帝國學院及多個環保慈善機構合作，兩年多前已開始研究，直接將在太陽能發電板生產的電力以直流電方式，輸送到鐵路上的電力牽引系統，不需經電網交流方式供電。



研究人員指，新計劃不但可減少電力輸送的成本，同時亦降低經電網輸電造成的電流損耗。計劃主管默里（Leo Murray）表示，希望將計劃推廣至全英或其他國家，尤其是南美洲一些陽光充沛的國家及印度等。