貿易摩擦G7峰會蒙陰霾　料談氣候問題伊朗

中美貿易戰急劇升溫之際，七大工業國集團（G7）的領袖周六（24日）在法國比亞里茨展開為期3天的峰會，預料將商討包括貿易、伊朗、氣候變化及英國脫歐等國際議題。法國總統馬克龍將於周六晚上7時半（香港時間周日凌晨1時半）正式歡迎各國領袖抵埗，之後共晉晚餐，翌日早上再正式展開議程。



由於去年於加拿大舉行的G7峰會不歡而散，法國已決定今年不會有聯合公報，以免達不成共識。美國總統特朗普在出發前表示，峰會將會富有成效，但威脅法國若向美國科企徵收稅項，美國將以前所未有的力度向法國酒徵稅。歐洲理事會主席圖斯克周六反擊，指若美國實施關稅，歐盟將會以牙還牙：「我們最不想與最佳盟友－美國對抗，但我們一定要作好預備。」他又形容今年的G7峰會將會「罕見地困難」，警告是恢復團結的最後時機。



峰會主辦國領袖馬克龍與特朗普周六在峰會場地－城市皇宮酒店（Hotel du Palais）的露台共晉午膳，似乎是前者希望緩和關係而作的臨時安排。馬克龍形容特朗普是「特別的客人」，稱會討論伊朗核問題，並強調雙方需要強大合作。特朗普則指兩人是很久的朋友，有很多共通點；又指兩人有時雖會互相攻擊，但擁有特別的關係。



馬克龍計劃與英、加、德、意、日、美的領袖，在峰會上討論捍衞民主、性別平等、教育和氣候變化等議題，並已邀請來自亞洲、非洲和拉丁美洲的領袖協助推動。不過隨着中美貿易戰局勢緊張、美伊關係惡化和巴西亞馬遜森林大火，上述議程或未能如常進行。逾9000名示威者周六在主辦城市附近參與反G7遊行，法國已派出逾1.3萬名警察及軍人戒備，防範示威者靠近峰會場地。



特朗普將於周日早上與英國首相約翰遜進行雙邊會談，英媒引述外交消息指，英國在伊朗及氣候變化的立場與歐洲一致，與美國組成同一陣線的機會不大。約翰遜周六再度強調歐盟需放棄「最後擔保」方案，以避免硬脫歐。



G7峰會行程表（香港時間）

周日（8月25日）

凌晨1時半 歡迎儀式

凌晨2時半 G7領袖非正式晚餐

下午3時半 工作議程

晚上7時 工作午餐－對抗不平等

晚上8時 G7性別平等諮詢委員會

晚上9時 工作議程－G7與非洲合作關係



周一（8月26日）

凌晨1時 領袖伉儷擴大晚宴

下午4時 延伸工作議程－氣候、生物多樣性、海洋

晚上7時 擴大工作午餐－數碼轉型

晚上8時45分 G7閉幕環節