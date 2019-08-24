與美商後脫歐貿易協議　英方：不急於求成

英國陷脫歐困局，在法國出席七大工業國集團（G7）峰會的首相約翰遜，將於下周日（25日）與與會的美國總統特朗普會面，預料談及「後脫歐」時代的英美貿易協議。不過，英國政府發言人周五（23日）明言，英方希望有可行的協議，不急於求成。約翰遜表示，他非常擔心貿易問題，認為關稅不是可促進進步的方法。



英美此前多次磋商英國脫歐後的貿易協議，兩國領袖亦曾通電話商討。外界推測，美方會於G7開天殺價，要求英國在伊朗核問題等美國與歐盟意見不一的議題歸邊，以換取貿易協議。英國政府發言人則表明，英方並不急於與美方達成貿易協議。發言人表示：「我們當然希望可以盡快達成協議，但更希望達成對雙方都可行、正確的協議。」



約翰遜指，他十分關注中美貿易的緊張關係，認為兩國針鋒相對地向對方加徵關稅，會危害全球經濟。他稱，英國也有機會受到波及。



另外，日本傳媒周六（24日）報道，經濟再生擔當相茂木敏充周五在日美貿易談判部長會議結束後，指雙方已達成框架協議，消弭在農業和汽車關稅領域較大的分歧，並於農產品的關稅達成共識。