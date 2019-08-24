近百難民經英倫海峽獲救　約翰遜：我們會送你回去

近100名難民本周經英倫海峽，從法國抵達英國沿岸尋求庇護。英國首相約翰遜周五（23日）警告難民不要跨越英倫海峽，揚言「我們會送你回去」，又指法律會視他們為「非法移民」。此番言論遭到工黨及自由民主黨人批評，有人形容此言屬誤導且違反國際法。



約翰遜向記者表示：「明顯地，最重要的事是阻止他們從法國過來，因此我們正與法國當局非常緊密地合作。我希望這批人想起這趟旅程，會知道是非常危險，你或許覺得天氣很好，但這是件非常危險的事。」約翰遜又指，會把難民「送回去」。他稱，英國不應被視為可以隨便來，並可藉非法入境而打破法例的地方。如果有人非法入境，就是非法移民，恐怕在法律上也會如此定義。



這言一出便遭到其他政黨圍攻，工黨黨魁郝爾彬強調應考慮難民是否來自受戰亂影響的地區，自由民主黨形容約翰遜的言論是不人道及不合法。內政部發言人賈丁（Christine Jardine）則批評以「非法移民」去標籤難民是完全錯誤。人權關注者指英國在歐盟的「都柏林規定」下，有義務確保庇護申請獲檢視及考慮。英國邊防局周四發現2艘分別載有9人及11人的小船，他們聲稱自己是來自伊朗、畿內亞及科威特等國家。