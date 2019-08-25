G7峰會開鑼　美法領袖多項議題想法一致　約翰遜籲緩解貿易摩擦

中美貿易戰愈演愈烈，七大工業國集團（G7）峰會上周六（24日）在法國比亞里茨展開，多國領袖紛紛就貿易戰表達了擔憂，呼籲緩解貿易緊張局勢。法國總統馬克龍指自己與美國總統特朗普在重要議題上的想法「趨於一致」；英國首相約翰遜稱會告訴特朗普，需要緩和目前貿易戰的緊張局勢。



法國總統馬克龍在G7開幕前發表電視講話，稱「全球經濟和貿易是峰會的重要議題之一」，指峰會目標是緩解貿易緊張局勢。他與特朗普在峰會前共進午餐約2小時後，表示自己與特朗普在貿易、伊朗核問題、亞馬遜森林大火等題議的觀點「趨於一致」，有官員表示二人的會談涵蓋了「一致和分歧」的層面。



另外，約翰遜首次以首相身份與特朗普會面，他稱自己會促請對方不要讓中美貿易戰升級，並說道：「英國都因中美貿易戰而處於危險之中。」



正為英國尋求脫歐的約翰遜又指，為求加強英國企業出口商品到美國，促請特朗普能消除兩國之間「相當大的障礙」，他相信這能為英國帶來巨大機遇，但坦承這並非順利的事。他又強調英美貿易存在很多障礙，又指他將於周日的雙邊會談中，會向特朗普提出相關建議。