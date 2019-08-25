認與愛潑斯坦見面是錯誤　安德魯否認目擊性罪行

美國「元首級淫媒」愛潑斯坦在獄中自縊身亡，他涉及的案件牽連不少名流權貴，包括英國安德魯王子。他上周六（24日）透過皇室發表聲明，試圖與愛潑斯坦劃清界線，強調在二人有限的相處時間內沒有見到可疑行為，但承認在對方早年出獄後與他見面是錯誤。



安德魯王子表示，由於二人的關係引來公眾猜測，所以有需要釐清事實。他指1999年認識愛潑斯坦，但他們每年僅見面1至2次；雖然曾到過對方大宅，但相處時間有限，強調從未懷疑或目擊任何性罪行發生。英媒較早前刊登攝於2010年的照片，顯示愛潑斯坦出獄後，與安德魯王子一起現身紐約中央公園；後者同年亦被拍到身處愛潑斯坦在紐約的豪宅。



對此，安德魯王子重申這是錯誤的行為，後悔未能看清楚對方的真面目。他指愛潑斯坦自殺身亡遺留很多未解答的問題，形容這是艱難的時刻，同情所有受影響的人，表明不會寬恕、參與或鼓勵任何類似行為。他指無法理解或解釋愛潑斯坦的「生活方式」，感到非常混亂。安德魯王子曾任英國貿易特別代表，但他與愛潑斯坦的關係曝光，2011年辭去該職務。



英媒分析認為，安德魯王子為事件提供另一個版本，試圖與愛潑斯坦割席；惟二人相識而久，愛潑斯坦2008年被判罪成，恐怕難令公眾信服，甚至令人質疑他判斷力失當，倒頭來只會增添更多疑點。此外，聲明被指用詞不當、沒有事先校對，因為它指「性侵未成年人士並非一種生活方式」。不少網民斥責安德魯王子是騙子，有人建議他應上庭作供以證清白。



受害人之一的羅伯茨2015年爆料，聲稱她未成年時曾被愛潑斯坦當作性奴，期間被迫與安德魯王子性交。白金漢宮曾數次發出聲明，否認安德魯王子參與愛潑斯坦涉及的性罪行。