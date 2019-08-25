東北亞局勢轉壞　日韓各自軍演示威

日韓關係愈趨緊張，令東北亞局勢轉壞。兩國不約而同周日（25日）舉行軍演，其中南韓在獨島（日稱竹島）的演習規模比往年大一倍，出動神盾艦及特種部隊，宣示捍衞領土的決心。日本則舉辦令和時代首場綜合火力實彈演習，模擬阻止敵軍侵佔離島。



南韓一連兩日舉行「東海（日稱日本海）領土守護演習」，海軍、空軍、陸軍、海軍陸戰隊及海警派出10艘艦艇及10架軍機參與，包括世宗大王號神盾驅逐艦、陸軍特種部隊、海軍最精銳的第7機動戰團、F15K戰機。演習過往名為「獨島防禦演習」，1986年起首次舉行，每年冬夏各舉行一次，但為彰顯保護包括鬱陵島在內的東部島嶼，首次使用新名稱。



總統府青瓦台強調演習並非只針對日本，而是劍指所有威脅南韓領土主權的勢力。日本政府表示極度遺憾，要求停止演習；南韓外交部反駁指，由歷史、地理及國際法而言，獨島是該國固有領土，將堅決應對日本對該島的不正當主張。分析認為，中俄軍機近年多次闖入南韓防空識別區，韓方今次擴大演習規模，也針對中俄在朝鮮半島地區的聯合演習。



演習原本6月舉行，但考慮對韓日關係的影響而推遲。當日本7月採取經濟報復後，韓方打算本月15日光復節前後演習，但因天氣及韓美聯合軍演等因素而再度改動演習日程。分析指，南韓政府及軍方一直保持「戰略模糊」的立場，惟日本沒有調整對韓經濟報復基調的意願，因此韓方立場出現變化，在決定廢除兩國《軍事情報保護協定》後僅3日便演習。



另一邊廂，日本陸上自衞隊同日在靜岡縣舉行「富士綜合火力演習」，出動2400名自衞隊員、80輛坦克及裝甲車、60門火炮、20架軍機，並使用35噸實彈，規模屬國內最大。演習模擬敵軍入侵西南離島，展示水陸機動團迎戰島上敵軍，到3個自衞隊聯合擊退的過程，坦克及直升機向目標開火。此外，今年演習加入試圖擾亂敵軍指揮系統的電子戰。



南韓與日本因為二戰強徵勞工賠償問題而交惡，日方率先實施限制貿易措施，刺激南韓國內反日情緒。兩國之後互相把對方剔出貿易白名單，《軍事情報保護協定》亦不獲續簽。