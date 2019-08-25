巴黎直擊：全民抖暑變「空城」　華埠店舖休業免拍烏蠅

法國人向來懂得享受生活，大部分國民每年暑假均會出國度假。在8月頭3個星期，平日人來人往的巴黎除了名勝有較多人流，整個首都幾乎變為空城。眾多店舖和餐館索性關門休息，連向來不言休的華人，近年也選擇「跟大隊」抖暑，大小華埠店舖紛紛關店。



在非華人聚居的地區，近70%辦公室在8月初至中旬基本停頓，辦公室員工剩下一半；近80%餐館、麵包店和咖啡店不營業，導致華人餐館和外賣店也被迫關門。巴黎西南富人區中餐館老闆娘李珍妮說：「我們也沒辦法，每年都要在8月關門2周，因為附近居民和上班族都去度假，午飯時間客人坐不到一半，晚上更水靜鵝飛。暑假我們也應帶子女出外玩玩，或回國探親，但機票就很貴。」



至於華埠方面，巴黎南面最大唐人街13區，在8月也明顯變清靜，部分小餐館休息，大餐館則關門裝修；大集團經營的雜貨店照常營業，但顧客大減。退休餐館僱主蒙娜說：「在唐人街，通常是小店舖會關門兩星期。熟客是會少了，但總有些遊客光顧。有些店主選擇7月休息、8月營業。其實老闆普遍也不想休息，因為9月就收到稅單，因此想在暑假盡量賺點錢。」



在市中心歌劇院購物區，為中國旅行團和遊客必到之地，附近華人餐館和商店盡量在8月照常營業，但人手相對少了，因為就算僱主不休息，員工也可能要放假，尤其是有家室和年幼子女的華人員工。百貨公司售貨員薩拉表示：「7月尾至8月中巴黎街道明顯少了本地人，連坐火車地鐵上下班也很暢順，其實很舒服的。但這區店舖和餐館關門的不多，因為始終有遊客光顧。」



駐法國記者呂靜儀報道