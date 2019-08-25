侵華毒氣戰報告陸續出版　盼悲劇勿重演

抗日戰爭結束74年，部分詳細記載日本陸軍在中國進行毒氣戰的新報告、以及進行人體實驗的731部隊資料，在日本陸續出版。有公開相關報告的日本學者指出，希望公開資料成為思考戰爭觀和歷史認識的契機，避免悲劇重演。



日媒指，有出版社陸續編纂資料出書，包括歷史學者松野誠也去年發現侵華日本陸軍毒氣部隊親自撰寫的《戰鬥詳報》，顯示部隊於1939年7月在山西作戰時，在上級指令下，多次對中國軍隊發射毒氣彈，包括動用可令皮膚和黏膜潰爛的糜爛劑。



報告內容指，部隊於1938年7月在中國山西省未獲當地司令部批准，便使用加入令人打噴嚏及嘔吐等「噴嚏劑」的毒氣彈。部隊於同月更按參謀總長命令，在山西省使用讓皮膚和粘膜潰爛致死的「糜爛劑」毒氣彈。報告亦發現《戰鬥經過要圖》，日軍於圖上標示中日兩軍的位置及攻擊情況。



除了松野誠也，滋賀醫科大學名譽教授西山勝夫從國立公文書館，取得731部隊的「關東軍防疫給水部」名簿，確認約3600名軍人的姓名、級別和工種，他們來自日本所有都道府縣，大部分來自愛媛、千葉、廣島、德島、香川、高知等地。西山勝夫亦獲得其它防疫給水部的名簿，並於本月成立研究會，計劃查明隊員的任務、責任及戰後生活情況，希望不再發生醫療人員參戰問題。