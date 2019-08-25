修例風波：知名找換店拒收印反政府標語港鈔

香港反修訂《逃犯條例》引發的風波持續，有人在港元紙鈔印上相關的反政府標語。泰國傳媒近日報道，當地至少兩間為旅客熟悉的找換店，拒收印有政治標語的港元紙鈔，稱因為這些鈔票將無法存入國內各商業銀行。



報道指，包括Superrich Thailand、Superrich 1965等私營找換店，拒收印有政治標語的港元紙鈔。Superrich 1965在公司Facebook專頁發文，展示兩種印有不同反香港政府標語的港元紙鈔，並加上拒絕兌換的說明。



有找換店職員透露，包括大城銀行、泰京銀行及泰國軍人銀行均已知會找換店，他們不會購入印有反政府標語的紙鈔。找換店建議，泰國旅客若持有相關紙鈔，最好於返國前在香港境內兌換，因國內可能沒有找換店或銀行會接受。



此外，巴基斯坦參議院外交委員會主席候賽因（Mushahid Hussain）上周六（24日）接受內地官媒訪問時表示，一國兩制在港成功實踐，香港未來的繁榮與穩定離不開中國。對於香港目前局勢，他指巴基斯坦反對任何外部勢力干涉香港事務，另指部分西方傳媒的報道負面，目的是在鼓動和煽風點火，試圖炒作香港問題向中國政府施壓。