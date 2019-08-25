貿易談判達框架協議　特朗普：日將購美粟米

美國與日本的官員在華盛頓舉行部長級貿易談判，上周六（24日）達成框架協議，同意分別下調及撤銷美國農產品、日本工業製品等關稅，但日方要求撤銷汽車關稅則仍在協商。美國總統特朗普翌日表示，美日原則上同意雙邊貿易協議，預料下月在紐約簽署。



特朗普周日（25日）形容美日貿易協議是「一項很大的交易」，日本首相安倍晉三證實兩國在激烈談判後已成功達成共識。美國貿易代表萊蒂澤稱，協議將打開價值70億美元（約546億港元）的商品市場，涉及範疇包括農業、工業關稅和電子貿易。特朗普又稱，安倍晉三同意購買過剩的美國粟米；對方回應指購買美國粟米的「潛在」交易由私人企業執行。



消息人士指，美日官員在主要議題上已大致達成共識，美國將在日本工業製品和相關零件的商品種類廣泛撤銷關稅，但仍然維持汽車關稅。雙方亦同意把美國牛肉和豬肉等農產品的關稅，下調至《跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定》的水平，其中美方高度關注的牛肉從38.5%分階段下調至9%。但美方要求增加輸入牛油、脫脂奶粉等方面，則遭日本反對。



下月下旬在紐約召開聯合國大會期間，日美首腦將舉行會談，日本爭取屆時確定美國不再向日本加徵關稅、限制出口數量等。日本經濟再生擔當大臣茂木敏充在華盛頓會後形容談判「進度良好」。