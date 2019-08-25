法漢推廣綠色旅遊　廢物建浮島打造度假區

法國旅居非洲科特迪瓦的前電腦工程師貝克爾（Eric Becker），數年前利用70萬個膠樽及沙灘拖鞋等其他浮水廢棄物，在環礁湖上搭建一座面積達1千平方米的人工浮島居住。去年他更將它打造成度假區，開放予遊客入住，希望藉此推廣綠色旅遊。



位於阿比讓的浮島上有2間小平房、一間附設酒吧的餐廳及2個小型泳池，步道旁種有樹及灌木，環境優美。旅客需乘小艇前往該個會移動的小島，電力由太陽能提供，配備發電機，食水和用水則由岸邊用喉管引過來。



貝克爾現時每周接待約100名住客，主要是科特迪瓦人，另外亦有一些關注環保的外地遊客。協助貝克爾建設度假區的亞奧稱︰「若想跟其他大型酒店競爭，你需要創新意念，例如人工浮島。它已成為旅遊熱點。」在島上享用一餐和船費約需200港元，住一晚酒店則收費約800港元。



在當地工作的法國男子莫里哀指︰「這處十分創新，你在其他地方找不到類似的酒店。這樣給予塑膠第二生命，我十分喜歡這個地方。」電腦工程師科恩則指，這處的生態保育令我印象深刻，他讚揚貝克爾將城巿垃圾轉化成美好地方，希望他能啟發到其他人。

