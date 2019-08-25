G7峰會舉行之際　伊朗外長飛抵比亞里茨

七大工業國集團（G7）峰會上周六（24日）至周一（26日）在法國比亞里茨舉行之際，航班追蹤網站顯示，一架伊朗政府飛機周日（25日）下午降落在比亞里茨機場，伊朗外交部確認外長扎里夫已飛抵當地。法國總統府指，扎里夫將與法國外長勒德里昂會面。



比亞里茨機場在峰會舉行期間關閉，只開放予與G7峰會有關的航班。網站顯示一架登記於伊朗政府名下的空中巴士A321客機，由伊朗飛抵比亞里茨。伊朗外交部發言人在社交網宣布，扎里夫抵達比亞里茨，延續兩國領袖之間的對話，但不會與美國官員會面或談判。



法國官員消息指，邀請扎里夫的決定是上周六晚、G7領袖共進晚宴後作出。被問及白宮是否得知此事，該官員稱「我們以自己的小組運作」，但提到美法領袖前一日會面2小時，並詳細討論伊朗問題。官員稱法國是「全面透明地與歐美伙伴合作」，認為與扎里夫保持聯繫重要，以緩和緊張局勢。



被問及扎里夫是否獲邀出席峰會，美國總統特朗普答指：「不予置評。」扎里夫此前只對外公布會於未來數天前往亞洲，該架飛機上周曾載他前往挪威奧斯陸和法國巴黎。