伊朗外長突入G7緣慳一面　特朗普：會面言之尚早

法國總統馬克龍周日（25日）在七大工業國集團（G7）峰會期間突然邀請伊朗外長扎里夫飛到比亞里茨會談，扎里夫會後在社交網站表示「面前的路很難行，但可以一試」，法國官員則指會談「正面」。美國總統特朗普則對此感到「詫異」，但兩人最後沒有會面。他表示，並非尋求推翻伊朗現政權，但指現在與扎里夫會面言之尚早。



扎里夫此行和馬克龍和法國外長勒德里昂會面，也和其他法國、英國和德國官員有進行討論，外界相信扎里夫此行是馬克龍希望嘗試盡努力去就伊朗核問題釋除疑慮。他逗留約五小時後離開。



馬克龍後來透露，G7其他領袖沒有正式授權他向伊朗傳達任何訊息，不過他會在未來數周繼續和德黑蘭方面會晤，希望化解緊張局面。他說：「我們昨天談過伊朗問題，這讓我們達成兩項共識：沒有G7成員國希望伊朗研發原子彈；大家都深切期望（海灣）地區和平穩定。但由於沒有正式的G7授權，我們會繼續以這兩點為目標。」他又透露日本首相安倍晉三也主動提出和伊朗斡旋，而之前愛麗榭宮消息也表示G7各領袖也同意馬克龍應繼續和伊朗會談並傳達他們的訊息。



法國官員事後透露，特朗普知道扎里夫到比亞里茨，表示他和馬克龍在上周六（24日）的非正式會面上曾提及扎里夫的到來，強調法國和美國之間的工作關係有足夠透明度。財長姆紐欽也表示，特朗普之前曾說過如果伊朗願意坐下談，他不會作出前設。



伊朗總統魯哈尼周一（26日）發表電視講話，指為了國家利益，任何方法都會嘗試，即使成功機會甚微，都願與能解決問題的人見面，被指是暗示願與特朗普會面。同日，德黑蘭指已售出油輪格雷斯一號的石油，現時由新買家決定該批石油的去向，但沒有透露買家身份。伊朗早前揚言只有中東國家可保障波斯灣安全，德黑蘭據報已派遣一艘搭載長程巡航導彈的海軍驅逐艦、直升機航母及後勤船隻到亞丁灣為，為區內航行的伊朗船隻護航。