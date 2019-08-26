亞馬遜森林火勢猛烈　G7領袖同意2000萬歐元助撲火

「地球之肺」亞馬遜森林火勢越趨猛烈，成為七大工業國（G7）峰會重點議題。法國總統馬克龍周一（26日）宣布，G7成員國同意提供2000萬歐元（約1.74億港元）協助撲火。極右巴西總統博爾索納羅，連日來狠批馬克龍干預國家主權，又侮辱對方妻子；但他在輿論壓力下態度開始放軟，宣布接納外國支援救災。



馬克龍在會上宣布，包括美國總統特朗普在內的所有領袖，均同意盡快協助受火災影響國家，將提供2000萬歐元助亞馬遜滅火，團隊正與亞馬遜國家聯絡以訂定實質措施，並支持下月在聯合國提出的中期植林計劃。英國首相約翰遜此前稱英國會提供1000萬英鎊以保護亞馬遜森林；德國總理默克爾指德國將於滅火後，與巴西商討重建雨林。



法國和愛爾蘭政府此前曾威脅巴西若不採取更多措施滅火，將阻止歐盟與南方共同市場達成巨額貿易協議。馬克龍辦公室指摘博爾索納羅在環境承諾上向他說謊。博爾索納羅反指馬克龍的攻擊無理，「視巴西如殖民地」，又侮辱法國第一夫人年紀老邁。但他之後態度似乎軟化，稱會接聽馬克龍的電話；周日又宣布會接納以色列派出特殊飛機支援。不過，馬克龍受訪時直斥博爾索納羅「非常無禮」，又指對於他及巴西人感到悲傷。



兩架可搭載逾1萬公升水的C-130大型運輸機，周日在西北部重災區的朗多尼亞州首府維洛港投水撲救，惟該市在山火下依然被濃煙掩蓋，有綠色和平職員形容災區有如墳場，「只能看見死亡」。另有4架軍機和30隊軍警派駐當地救災，總統周日授權軍方在7個州進行軍事行動對抗山火，政府數據顯示上周四至五再有約1600個新火頭出現。



國防部此前表示已部署4.4萬名軍人在北部亞馬遜地區，並接到7個州要求軍方支援，但迄今仍未就朗多尼亞州以外的災情提出任何行動細節。巴西聯邦警察周日指會調查帕拉州農民涉於本月10日發起「點火日」，據悉涉案群體發起行動以向總統放寬環境規例表示支持；司法部長莫羅在Twitter稱，總統已要求嚴厲調查，嚴懲刑事縱火案件。



亞馬遜森林橫跨多國土地，與巴西接壤的玻利維亞也出現蔓延3475公頃的山火。總統莫拉萊斯周日表示歡迎援助，已接受來自西班牙、智利及巴拉圭的支援。