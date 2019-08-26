華裔生疑遭綁架　綁匪索逾570萬人民幣贖金

澳洲悉尼的20歲中國留學生葉晶旺上周六（24日）疑遭綁架，綁匪要求其家人支付80個比特幣作贖金，折合約575萬元人民幣（約643萬港元）。澳洲華人組織「澳大利亞緊急互援協會」周日（25日）稱，當地警方尚未排除「虛擬綁架」的可能性。葉男家屬周一（26日）將申請簽證赴澳。



葉晶旺是悉尼科技大學的大一學生。他上周五（23日）聲稱學校有資料要寄到家長郵箱，要求父親提供電郵地址。葉父詢問兒子近日的生活狀況，但未獲回覆。翌日，葉父收到一段來自兒子微信號、長13秒的短片，片中葉晶旺雙眼被黑布蒙住，口鼻、臉頰有疑似血漬，他並說：「爸，他們讓你配合一下他們老闆。」



綁匪再以電郵聯繫葉父，稱葉晶旺目前無礙，但提出要「80個比特幣」，更稱只要交付贖金就會釋放葉男。葉父表示，作為普通家庭，根本無法拿出如此高額的贖金。葉父又指，兒子遭綁架前與他最後一次視訊時並無異常。



葉父現已報警，並向澳大利亞緊急互援協會求助。協會表示，目前尚無法確認片段真偽，懷疑事件可能是一場詐騙案，正幫助核實綁匪的身份。



「虛擬綁架」詐騙是電信詐騙的升級模式，受害者主要為外國留學生。詐騙分子決定目標後，會先取得其信任，之後要求當事人切斷與家人聯絡，再利用其手機及微信等，向其家人勒索。有時當事人會被要求藏匿起來，有的就威迫他拍下被綁架或被打的照片、視頻，藉此勒贖。美國、澳洲近年已發生多宗同類案件，中國駐澳洲總領事館也曾發出相關緊急提醒。