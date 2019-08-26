火成岩浮島漂向東岸　或為白化大堡礁帶來生機

南太平洋近日有一塊面積達2萬個足球場的大型浮石，漂向澳洲東岸，相信是湯加附近數周前發生海底火山爆發後形成。有科學家認為，浮石有機會帶來一些珊瑚及其他海洋生物，為白化加劇的大堡礁帶來生機。



該塊巨型浮石由火成岩組成，美國太空總署（NASA）衞星圖像於本月9日首次拍得它的蹤影。有海員在社交網表示，浮島是由小如波子至大如籃球的不同體積石頭組成，他們駕船足足6至8小時才穿越整個浮島，表面看不到有水，估計6吋厚。



雖然浮島或會對航行的船隻構成安全威脅，但不少科學家認為是好消息。昆士蘭科技大學地質學家布賴恩（Scott Bryan）稱，根據過往20年有關浮島研究，它可能為大堡礁補充新的健康珊瑚和在珊瑚棲息的海洋生物。他指雖然浮島目前一片荒蕪，但估計數周內有海洋生物棲息，相信浮島會移往新喀里多尼亞和瓦努阿圖，再到澳洲東岸。



然而，有學者認為拯救大堡礁應從根本着手。昆省詹姆士庫克大學海洋生物學家休斯（Terry Hughes）指，首先要處理的是人為加劇氣候暖化問題，而不是透過機械人、塑膠珊瑚或水族館等解決。